F1 | Audi verso 2026 ' sceglieremo i piloti in base al merito'

(Di mercoledì 12 aprile 2023) "Con la prima gara a tre anni di distanza, è troppo presto per parlare seriamente di, ma l'interesse per questo argomento è evidente". Così l'amministratore delegato diFormula Racing, ...

"Con la prima gara a tre anni di distanza, è troppo presto per parlare seriamente di piloti, ma l'interesse per questo argomento è evidente". Così l'amministratore delegato diFormula Racing, Adam Baker, a PlanetF1. "Ogni decisione che verrà presa - aggiunge - per i piloti sarà fatta in base alle prestazioni. Questa è la massima priorità. Per quanto riguarda i motori ...

F1 2026, Audi boccia Schumacher: "Conta il merito" | FP FormulaPassion.it

"Con la prima gara a tre anni di distanza, è troppo presto per parlare seriamente di piloti, ma l'interesse per questo argomento è evidente". Così l'amministratore delegato di Audi Formula Racing, Ada ...Quando l’Audi è entrata ufficialmente in Formula 1, uno dei primi nomi collegati per un futuro nella casa tedesca è stato quello di Mick Schumacher. Un po’ perché il #47 è stato sempre traballante in ...