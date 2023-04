Ezio Greggio? La mia impressione | Giulia Bongiorno zittisce la sinistra

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dal Pd si è alzato un grido di indignazione contro. La sua colpa? L'appello alla mamma di Enea, il piccolo abbandonato nella "Culla per la Vita", al Policlinico di Milano. Eppure per"qui nessuno a sbagliato". Entrando nella faccenda "in punta di piedi", l'avvocato e senatrice della Lega ricorda che di sentenze non possiamo darne: "Nessuno, all'infuori della diretta interessata, sa davvero cosa sia successo". La mamma del piccolo Enea ha lasciato il figlio con una lettera che recitava: "Ciao mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale perché la mia mamma voleva essere sicura che era tutto ok e stare insieme il più possibile". Poi la precisazione: "La mamma mi ama ma non può occuparsi di me". La riprova per lache "questo aspetto è decisivo, perché c'è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SirDistruggere : In attesa di un commosso video di Ezio Greggio indirizzato a questo signore. - Agenzia_Ansa : 'L'appello non era volto a far ripensare alla scelta di una madre che non voleva il proprio figlio, ma a una madre… - Linkiesta : Nel gran baccano milanese intorno al piccolo Enea è andato tutto male La donna che ha partorito alla Mangiagalli a… - massimodelbo : RT @doluccia16: Mi dite quand'è che Ezio Greggio ha fatto nome e cognome della madre di #Enea? Dati che di sicuro non conosce? Quand'è che… - AdrianoCostardi : RT @visionaria_io: @_Nico_Piro_ Sembra abbiano chiesto alla Cina e a Ezio Greggio di mediare tra i due. Qualcuno ha proposto di inviare arm… -

Articoli più letti Enea, il neonato abbandonato: dain poi, 5 cose che non tornano in questa storia di Silvia Bombino Margot Robbie e la dieta rigida per interpretare Barbie : pochi ...... "Almeno sapere i dati sanitari" - Luca Trapanese, papà adottivo di una bimba con la sindrome di Down: "La scelta d'amore della mamma di Enea" - L'appello diper il piccolo Enea e la ...Articoli più letti Enea, il neonato abbandonato: dain poi, 5 cose che non tornano in questa storia di Silvia Bombino Margot Robbie e la dieta rigida per interpretare Barbie : pochi ...

Ezio Greggio insultato perché cerca di far stare una mamma con suo figlio La Verità

Forse ti può interessare Luca Trapanese contro Ezio Greggio dopo il video alla mamma di Enea: sfuriata contro il conduttore di Striscia L'assessore per il Welfare di Napoli, Luca Trapanese, si è ...Come si sarà sentita vedendo Ezio Greggio trasformare la sua vicenda in un caso nazional-popolare Ogni suo diritto è stato calpestato». Stiamo facendo marcia indietro sui diritti «Non facciamo passi ...