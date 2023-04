Ex medico della Virtus avvelena la moglie. Indagato anche per la morte della suocera (Di mercoledì 12 aprile 2023) Isabella Linsalata morì a ottobre del 2021. Gli esami tossicologici hanno evidenziato tracce di benzodiazepine nei polmoni. Il noto professionista è Indagato anche per la morte della suocera Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Isabella Linsalata morì a ottobre del 2021. Gli esami tossicologici hanno evidenziato tracce di benzodiazepine nei polmoni. Il noto professionista èper la

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Arrestato l’ex medico della Virtus Bologna Giampaolo Amato: è accusato di aver ucciso la moglie con un cocktail di… - AStramezzi : Il nuovo Codice Deontologico che secondo il Presidente della FNOMCeO dovrebbe portare alla radiazione un Medico che… - fattoquotidiano : L’ex medico della Virtus Bologna indagato anche per la morte della suocera: è già stato arrestato per l’omicidio de… - NotizieVirgilio : ?? Non solo la moglie: il medico arrestato avrebbe ucciso anche la suocera - wltv6 : Il medico Giampaolo Amato risulta indagato anche per la morte della suocera, Giulia Tateo, morta 22 giorni prima d… -