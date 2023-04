Ex magazziniere del Manchester City svela retroscena su Balotelli e Mancini: “Mi sono messo in mezzo per evitare la lite” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Che Mario Balotelli e Roberto Mancini non abbiano un rapporto tranquillo si sapeva già. Ora, però, emergono nuovi particolari. Nel podcast Ninety Three Twenty, l’ex magazziniere del Manchester City Les Chapman è sceso nei dettagli del conflitto tra il centravanti ex Inter e Milan e l’attuale commissario tecnico della Nazionale. Il suo racconto risale agli anni in cui SuperMario militava al Manchester City, dal 2010 al 2013: “Una volta giocavamo contro la Dinamo Kiev e Balotelli è stato espulso dopo venti secondi”, racconta l’ex magazziniere dei Citizens. “Una volta rientrato negli spogliatoi, è rimasto seduto davanti al suo armadietto restando in silenzio. Poco dopo è arrivato Mancini”. Stando alla narrazione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Che Marioe Robertonon abbiano un rapporto tranquillo si sapeva già. Ora, però, emergono nuovi particolari. Nel podcast Ninety Three Twenty, l’exdelLes Chapman è sceso nei dettagli del conflitto tra il centravanti ex Inter e Milan e l’attuale commissario tecnico della Nazionale. Il suo racconto risale agli anni in cui SuperMario militava al, dal 2010 al 2013: “Una volta giocavamo contro la Dinamo Kiev eè stato espulso dopo venti secondi”, racconta l’exdei Citizens. “Una volta rientrato negli spogliatoi, è rimasto seduto davanti al suo armadietto restando in silenzio. Poco dopo è arrivato”. Stando alla narrazione di ...

