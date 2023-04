Evade dai domiciliari per andare al bar con la compagna | cornetti a colazione e sigarette

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Era uscito da casa per fareal bar con la, nonostante fosse ai. Ma gli è andata male. Nel corso della mattinata a Seveso, i carabinieri l’hanno arrestato. Si tratta di un 41enne, noto pregiudicato brianzolo. I militari l’hanno colto in flagranza in stato di evasione daidove stava scontando un anno e due mesi di reclusione. Aveva commesso un furto nel 2012 al centro commerciale Auchan di Monza rubando nove videogiochi Fifa per X-box e PlayStation per un valore totale di circa 300 euro. Al bar con la, aiper vari reati L’uomo è pregiudicato per vari reati contro il patrimonio, guida in stato d’ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, rissa, minaccia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Non da ultimo, ...