Eva Kaili esce di prigione finalmente

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Evadal carcere,. L’ex vicepresidente del Parlamento Europeo, arrestata in pompa magna nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate, torna a casa. I giudici hanno disposto per lei gli arresti domiciliari col braccialetto elettronico. Bene. Bravi. Bis. Ci voleva così tanto? Già, perché Evaintanto si è fatta quattro mesi dida innocente. Innocente non solo perché lei continua a dichiararsi tale (“Non ha confessato reati che non ha commesso”, dice oggi il suo avvocato) ma perché lo è fino a prova contraria, secondo il principio cardine della cultura giuridica occidentale. Una cultura giuridica che in Italia, ma evidentemente non solo, da qualche anno dimostra di essere sconosciuta ai più. Evaera l’ultima persona rimasta in carcere tra tutte le ...