Eurostat | un giovane italiano su quattro è a rischio povertà | il nostro Paese tra i peggiori in Europa

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 aprile 2023) In Italia unsucompreso nella fascia d’età tra i 15 e i 29 anni è a: l’ha reso note la scorsa settimana le proprie rilevazioni sulle condizioni di vita dei cittadini europei che dispongono di un reddito netto al di sotto della 60% della mediana nazionale, il dato per ilè del 24,6%. Peggio di noi soltanto Danimarca (25,6%), Grecia (25,3%), Spagna (24,9%) e Romania (24,9%). Stesso punteggio invece da parte della Svezia. Al contrario, a far registrare le percentuali migliori in termini di uguaglianza economica sono state Repubblica Ceca (8,6%), Slovenia (9,9%) e Irlanda (10,3%). Se si guarda aldell’intera popolazione, senza alcuna distinzione di età, l’Italia è in ...