Eurostat : Italia quinto Paese in Europa a maggior rischio povertà per i giovani (Di mercoledì 12 aprile 2023) In Italia un giovane su quattro è a rischio povertà. Lo rende noto l’istituto di statistica europeo, dopo aver pubblicato i suoi dati aggiornati al 2021: circa il 25% dei giovani in Italia si trova in questa situazione. Meglio solo di Danimarca, Grecia, Spagna e Romania. Nella fascia tra i 15 e 29 anni di età, infatti, il rischio povertà colpisce poco meno del 25% delle persone in Italia. Si intende per “rischio di povertà” la situazione di una persona che ha un reddito netto al di sotto della 60% della mediana nazionale. Il primato per la situazione peggiore in Europa lo vince la Danimarca, dove peraltro il tasso di rischio di povertà tra la popolazione in ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023) Inun giovane su quattro è a. Lo rende noto l’istituto di statistica europeo, dopo aver pubblicato i suoi dati aggiornati al 2021: circa il 25% deiinsi trova in questa situazione. Meglio solo di Danimarca, Grecia, Spagna e Romania. Nella fascia tra i 15 e 29 anni di età, infatti, ilcolpisce poco meno del 25% delle persone in. Si intende per “di” la situazione di una persona che ha un reddito netto al di sotto della 60% della mediana nazionale. Il primato per la situazione peggiore inlo vince la Danimarca, dove peraltro il tasso diditra la popolazione in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : I dati Eurostat condannano l'Italia: in Europa è la prima per numero di Neet, gli 'inattivi' tra i 15 e i 34 anni.… - medicojunghiano : RT @pleporace: Eurostat , In Italia un giovane tra i 15 e i 29 anni ogni quattro (poco meno del 25 %) è a rischio povertà. Si è considerati… - CanioSinisi : RT @pleporace: Eurostat , In Italia un giovane tra i 15 e i 29 anni ogni quattro (poco meno del 25 %) è a rischio povertà. Si è considerati… - pleporace : Eurostat , In Italia un giovane tra i 15 e i 29 anni ogni quattro (poco meno del 25 %) è a rischio povertà. Si è co… - Forever_Purple : IN ITALIA 1 GIOVANE SU 4 È A RISCHIO POVERTÀ In Italia, nella fascia di età 15-29 anni, un giovane su quattro è a… -