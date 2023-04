Europa League | Snai Le quote di Juventus e Roma

(Di mercoledì 12 aprile 2023) – Tre italiane a caccia di gloria ine Conference. Giovedì sera si giocano le gare di andata dei quarti di finale, che vedono impegnatee Fiorentina. L’unica a disputare i primi 90 minuti in casa è la squadra di Massimiliano Allegri, che allo Stadium riceve lo Sporting: lepiazzano i bianconeri avanti, con il segno 1 a 1,83. Per il pareggio si sale a 3,45; il colpo dei portoghesi, invece, schizza a 4,75. Almeno nelle previsioni, sembra una gara da Under (1,60) e No Goal (1,73), con i risultati ricchi di reti collocati rispettivamente a 2,20 (Over) e 2,00 (No Goal). Per l’antepost relativa al passaggio del turno non sembrano esserci dubbi sulla qualificazione della, in semifinale a 1,45. L’approdo della squadra di Amorim ...

Commenta per primo Non ci sarà Victor Osimhen nel derby italiano di Championstra il Milan e il Napoli e l'assenza della stella nigeriana pesa nei pronostici del quarto di ... I campioni d'...... i giallorossi di Mourinho ritrovano il Feyenoord , questa volta nei quarti di finale di. Non sarà però un'impresa agevole per Dybala e compagni: in pole c'è il colpo olandese a 2,37, ...Dopo due - tre anni siamo arrivati tra le migliori venti squadre europee siamo ai quarti di Champions'. Il presidente partenopeo continua: 'Giochiamo da quattordici anni in, unico club ...

Juve in Europa League, Allegri: «Sarebbe un successo» Juventus News 24

EUROPA LEAGUE TEMPO REALE Le dichiarazioni del tecnico bianconero in vista dell'andata dei quarti di Europa League ipp Dopo la sconfitta contro la Lazio in campionato, la Juve va subito a caccia… Legg ...Massimiliano Allegri ha commentato la situazione in Europa dei bianconeri dopo la vittoria dell'Inter nel match di Champions League contro il Benfica.