?Europa League: Juve favorita con lo Sporting. La Roma insegue il Feyenoord: '2' di Mourinho a 3,15 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tre italiane a caccia di gloria in Europa e Conference League. Giovedì sera si giocano le gare di andata dei quarti di finale, che vedono... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tre italiane a caccia di gloria ine Conference. Giovedì sera si giocano le gare di andata dei quarti di finale, che vedono...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « Non possiamo prendere sottogamba lo Sporting. È una squadra piena di giovani, tecnici, atletici. È un q… - forumJuventus : La Stampa: 'Pogba sta meglio e verrà convocato per la sfida di Europa League di domani sera. Il Polpo è di nuovo a… - romeoagresti : #Allegri: 'Sono contento per ciò che ha fatto l'Inter ieri sera, stasera vedremo Milan-Napoli. Se siamo in Europa L… - sportli26181512 : Europa League, Feyenoord-Roma: blitz giallorosso a 3,06, in quota è Dybala contro Gimenez: Di nuovo di fronte dopo… - IaconeOsvaldo : RT @juventusfc: ??Allegri: « Non possiamo prendere sottogamba lo Sporting. È una squadra piena di giovani, tecnici, atletici. È un quarto di… -