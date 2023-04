Europa League | Juve; Allegri | ' Vlahovic è a disposizione'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : La Stampa: 'Pogba sta meglio e verrà convocato per la sfida di Europa League di domani sera. Il Polpo è di nuovo a… - juventusfc : ??Allegri: « Non possiamo prendere sottogamba lo Sporting. È una squadra piena di giovani, tecnici, atletici. È un q… - juventusfc : Pronti per i Quarti di Europa League? ? Ultimi biglietti disponibili ???? ?? - Yul733 : @AdolfoCrotti Anche se passammo ugualmente il turno, c'è un episodio più recente. Inter Hajduk Spalato turno prelim… - vladiii : @giovaeffe la peggior scelta calcistica da quella di Gagliardini in finale di europa league -

La Juventus si lancia alla conquista dell'. Dopo la sconfitta nel match di campionato contro la Lazio , i bianconeri vanno subito a caccia delle reazione giusta in ambito continentale a cominciare dalla gara d'andata dei quarti ...Le parole di Danilo in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Juve contro lo Sporting Lisbona inDanilo ha parlato in conferenza stampa in vista dell'impegno della Juve incontro i portoghesi dello Sporting Lisbona. Di seguito le sue parole. COSA NON HA FUNZIONATO CON ...1 Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , parla in conferenza stampa alla vigilia del match di andata dei quarti di finale diin casa dello Sporting Lisbobna , partita in programma domani alle 21 a Torino, con diretta tv su Sky , Dazn e TV8 . LO SPORTING LISBONA - 'Lo Sporting è una squadra, 7 vittorie e 4 ...

Juventus-Sporting, il pronostico di Europa League: 1X+Goal a 2.55 La Gazzetta dello Sport

Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani tra Juventus e Sporting Lisbona, gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Le sue dichiarazioni riprese ...La Juventus si lancia alla conquista dell’Europa League. Dopo la sconfitta nel match di campionato contro la Lazio, i bianconeri vanno subito a caccia delle reazione giusta in ambito continentale a ...