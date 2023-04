Europa League | Feyenoord-Roma | blitz giallorosso a 3 | 06 | in quota è Dybala contro Gimenez

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : La Stampa: 'Pogba sta meglio e verrà convocato per la sfida di Europa League di domani sera. Il Polpo è di nuovo a… - juventusfc : Pronti per i Quarti di Europa League? ? Ultimi biglietti disponibili ???? ?? - mummificazione : RT @lorenzopelati19: 2 anni fa vincevamo 11-10 ai rigori contro il rio ave qualificandoci ai gironi di Europa League. Oggi c’è sul piatto… - Alessan90097982 : RT @lorenzopelati19: 2 anni fa vincevamo 11-10 ai rigori contro il rio ave qualificandoci ai gironi di Europa League. Oggi c’è sul piatto… - About_Alice19 : RT @lorenzopelati19: 2 anni fa vincevamo 11-10 ai rigori contro il rio ave qualificandoci ai gironi di Europa League. Oggi c’è sul piatto… -

Per Allegri c'è il dubbio Vlahovic: il serbo, che ha accusato un problema alla caviglia contro la Lazio, sta meglio e c'è cauto ottimismo per il suo recupero. Le probabili di Juventus - Sporting CP, ...Mourinho ne cambia tre rispetto alla formazione scesa in campo a Torino. In attacco tornano Abraham e Pellegrini che completeranno il reparto offensivo con Dybala; in difesa c'è Ibanez. Le probabili ...È questa la buona notizia per Massimiliano Allegri a poco più di 24 ore dalla sfida di andata contro lo Sporting Lisbona, valevole per i quarti di finale die in programma domani alle ...

Italiane, che chance in Europa League: non si può sprecare LAROMA24

I quarti di finale di Europa League che coinvolgono Roma e Feyenoord sono dietro l'angolo: un excursus sul percorso della squadra olandese dallo stato di forma agli uomini chiave Si è respirata aria ...Bianconeri in campo per l'allenamento di preparazione alla sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Poco fa in campo è arrivato il fisioterapista per controllare Dusan ...