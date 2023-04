Europa League: chi è la favorita? (Di mercoledì 12 aprile 2023) La stagione sta entrando ormai nel vivo ed è in procinto di concludersi. Il mese di Aprile sarà decisivo per moltissimi club, italiani e non. Per questo è opportuno spingere sull’acceleratore e provare a mettere il turbo, cercando di raccogliere quanto seminato. Tra le competizioni ancora in corso c’è l’Europa League che mostra una favorita, sulla carta, rispetto alle altre. Non in maniera netta, ma potrebbe esserci un club più forte degli altri. L’Italia può ancora contare su Juventus e Roma che, visto il tabellone, potrebbero addirittura scontrarsi in finale, nella più rosea aspettativa. Tabellone dei quarti di finale Giunti ai quarti di finale di Europa League, il traguardo sembra così vicino eppure così lontano. Mancherebbero “appena” quattro partite prima dell’atto conclusivo, all’incirca 360 ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 12 aprile 2023) La stagione sta entrando ormai nel vivo ed è in procinto di concludersi. Il mese di Aprile sarà decisivo per moltissimi club, italiani e non. Per questo è opportuno spingere sull’acceleratore e provare a mettere il turbo, cercando di raccogliere quanto seminato. Tra le competizioni ancora in corso c’è l’che mostra una, sulla carta, rispetto alle altre. Non in maniera netta, ma potrebbe esserci un club più forte degli altri. L’Italia può ancora contare su Juventus e Roma che, visto il tabellone, potrebbero addirittura scontrarsi in finale, nella più rosea aspettativa. Tabellone dei quarti di finale Giunti ai quarti di finale di, il traguardo sembra così vicino eppure così lontano. Mancherebbero “appena” quattro partite prima dell’atto conclusivo, all’incirca 360 ...

