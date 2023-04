EuroCup basket | ottavi di finale | programma e diretta tv

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un piccolissimo, ma saporito, antipasto è già stato servito con la sfida che ha messo di fronte Prometey e Amburgo, ma in questa serata è previsto il piatto forte di questa tornata così emozionante e importante. L’torna sui parquet sparsi in giro per il Vecchio Continente mandando in scena glididella seconda coppa europea della palla a spicchi. Saranno due le italiane impegnate in queste forche caudine: dopo aver saluto Trento, infatti, Umana Reyer Venezia e Germani Brescia (in campo domani) dovranno difendere i nostri colori nazionali nelle sfide da dentro o fuori. Ecco tutto quello che c’è da sapere e dove sarà possibile assistere ai match in televisione.di: tutto quello che c’è da ...

Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale della2022/2023 di. Torna la grande pallacanestro europea, con la seconda competizione continentale in ordine di importanza. Sono sedici le squadre impegnate dagli ottavi di finale, in gioco ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Hapoel Tel Aviv - Venezia , sfida valida per gli ottavi di finale della2022/2023 di. Dopo il sesto posto nel Gruppo A, i lagunari sono stati accoppiati con gli israeliani, che hanno invece chiuso il Gruppo B in terza posizione. Partita quindi di altissimo ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Ankara - Brescia , sfida valida per gli ottavi di finale della2022/2023 di. Dopo il settimo posto nel Gruppo A, la formazione allenata da coach Magro è attesa dalla trasferta contro i turchi, che hanno invece chiuso il Gruppo B in seconda ...

LIVE Hapoel Tel Aviv-Venezia, EuroCup basket 2023 in DIRETTA: ottavo di finale in partita secca OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Benvenuti alla diretta LIVE di Hapoel Tel Aviv-Venezia,