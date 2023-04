Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Euro 2032, la Figc ha consegnato alla Uefa il dossier per la candidatura. Queste le città, con relativi stadi, de… - FIGC : ???????? ????????: consegnato alla @UEFA il ?????????? ?????? ?????????????? di candidatura della #FIGC Scopri di più ??… - SkyTG24 : Euro 2032, l'Italia si candida a ospitare gli Europei di calcio in 10 stadi - GUYNTER : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, l’Italia sceglie le dieci città per la candidatura a EURO 2032. Da Milano (tra San Siro e la variabile nuovo… - periodicodaily : Euro 2032: ufficiale la candidatura dell’Italia -

Gravina: 'Una straordinaria opportunità per l'Italia". È stato consegnato alla UEFA il Final Bid Dossier di candidatura della FIGC a ospitare in Italia. Dopo mesi di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo accanto alla Federazione il Governo, il Parlamento, i Comuni e tutti gli altri stakeholder, la documentazione richiesta è ora ...Il presidente della Figc Gravina: 'Il dossier di candidatura dell'Italia per l'organizzazione di Uefaè ispirato ad un Nuovo Rinascimento' Roma, 12 apr. - La documentazione di candidatura della Figc per ospitarein Italia è stata consegnata alla Uefa. Il Final Bid Dossier è nelle ...Sul tavolo vi e' anche la candidatura della Turchia che punta anche a ospitare il torneo nel. Secondo la presentazione congiunta britannico - irlandese, il torneo verrebbe disputato in 10 stadi ...

Scelti i 10 stadi per Euro 2032 (senza Palermo): la Figc invia il dossier di candidatura La Gazzetta dello Sport

Disclaimer - Il post dal titolo: «Palermo esclusa da Euro 2032. Gen­nu­so (FI) “Ur­gen­ti chia­ri­men­ti da par­te del­la Fe­de­ra­zio­ne” è apparso 2 minuti fa sul quotidiano online ...Il capoluogo siciliano potrà essere preso in considerazione in caso di problemi per un’altra sede o di un allargamento del numero degli stadi per Euro 2032. Una rassegna che l'Italia vuole fortemente ...