Euro 2032 | perché escludere il Gewiss Stadium di Bergamo?

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra gli stadi scelti dalla FIGC per glinon è stato messo il: impianto moderno e in linea con i protocolli UEFA La FIGC perha stilato il suo dossier per quanto concerne le città a cui destinare la disputa delle partite della UEFA: Roma (Olimpico), Milano (San Siro), Torino (Allianz), Napoli (San Paolo), Genova (Ferraris), Bari (San Nicola), Firenze (Franchi), Bologna (Dall’Ara), Cagliari (Sant’Elia) e Verona (Bentegodi). Nonostante tale contesto richieda di avere degli impianti all’altezza, non è stato preso in considerazione ildi: oltre ad essere uno stadio di proprietà è anche uno degli impianti più moderni del campionato italiano. Scelta un ...

... durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, renderà nota la sede degli Europei del 2028 e del. L'altro Paese che ha presentato il dossier è la Turchia. 'È una ...Questo, a tal proposito, è stato l'intervento del numero uno della Federcalcio: 'Il dossier di candidatura dell'Italia per l'organizzazione di UEFAè ispirato ad un 'Nuovo Rinascimento'; è ...Fra i dieci impianti che ospiteranno la manifestazione UEFA c'è anche lo stadio del ...

Scelti i 10 stadi per Euro 2032 (senza Palermo): la Figc invia il dossier di candidatura La Gazzetta dello Sport

È stato consegnato alla Uefa il Final Bid Dossier di candidatura della Figc a ospitare in Italia Euro 2032. Dopo mesi, sottolinea la Federazione, di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo ...Il Barbera in fase preliminare faceva parte degli stadi che sarebbero stati presentati all’Uefa come possibili sedi delle partite di Euro 2032. In corsa con l’Italia per ospitare la manifestazione c’è ...