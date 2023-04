Euro 2032 | l’Italia presenta la candidatura | le 10 città designate

(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – La documentazione didella Figc per ospitarein Italia è stata consegnata alla Uefa. Il Final Bid Dossier è nelle mani della Uefa dopo mesi di lavoro coordinato: accanto alla Federazione il Governo, il Parlamento, i Comuni e gli altri stakeholder. Durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, sarà resa nota la sede deglipei del 2028 e del. Anche la federazione turca hato il dossier didell’edizione. Lescelte per l’eventualeLeitaliane scelte per la possibile fase finale dell’peo nelsono: Milano, Torino, Verona, ...

Il presidente della Figc Gravina: 'Il dossier di candidatura dell'Italia per l'organizzazione di Uefaè ispirato ad un Nuovo Rinascimento' (FOTOGRAMMA) La documentazione di candidatura della Figc per ospitarein Italia è stata consegnata alla Uefa. Il Final Bid Dossier è nelle mani ...Tra gli stadi scelti dalla FIGC per glinon è stato messo il Gewiss Stadium: impianto moderno e in linea con i protocolli UEFA La FIGC perha stilato il suo dossier per quanto concerne le città a cui destinare la disputa ...È stato consegnato alla UEFA il Final Bid Dossier di candidatura della FIGC a ospitare in Italia. Dopo mesi di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo accanto alla Federazione il Governo, il Parlamento, i Comuni e tutti gli altri stakeholder , la documentazione richiesta è ora ...

Scelti i 10 stadi per Euro 2032 (senza Palermo): la Figc invia il dossier di candidatura La Gazzetta dello Sport

Ovviamente l'Italia «fa il tifo» per i turchi nella prima candidatura, in modo che la strada sia poi spianata per il 2032. «Il dossier di candidatura dell'Italia per l'organizzazione di Uefa Euro 2032 ...