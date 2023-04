Euro 2032 | l’Italia ha ufficializzato la sua candidatura | tra gli stadi c’è il Maradona

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDieci città, dieci, esi mette in corsa per l‘peo: la rivale è la Turchia, l’eventuale assegnazione sarebbe punto di svolta per la ristrutturazione e la modernizzazione degli impianti, per tutti il vero nodo gordiano del calcio italiano. Dopo un lavoro durato mesi e che ha visto in campo accanto alla Federazione il governo, il Parlamento, i Comuni e tutti gli altri enti, la Figc ha consegnato alla Uefa il “Final Bid Dossier”: la documentazione di valutazione dellaitaliana all’edizione dell’peo in programma tra nove anni. Nei prossimi mesi la Uefa esaminerà il dossier e, durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, ufficializzerà la sede deglipei del 2028 e del ...

Gravina: 'Una straordinaria opportunità per l'Italia". È stato consegnato alla UEFA il Final Bid Dossier di candidatura della FIGC a ospitare in Italia. Dopo mesi di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo accanto alla Federazione il Governo, il Parlamento, i Comuni e tutti gli altri stakeholder, la documentazione richiesta è ora ...Sul tavolo vi e' anche la candidatura della Turchia che punta anche a ospitare il torneo nel. Secondo la presentazione congiunta britannico - irlandese, il torneo verrebbe disputato in 10 stadi ...Il presidente della Figc Gravina: 'Il dossier di candidatura dell'Italia per l'organizzazione di Uefaè ispirato ad un Nuovo Rinascimento' (FOTOGRAMMA) La documentazione di candidatura della Figc per ospitarein Italia è stata consegnata alla Uefa. Il Final Bid Dossier è nelle mani ...

Scelti i 10 stadi per Euro 2032 (senza Palermo): la Figc invia il dossier di candidatura La Gazzetta dello Sport

Disclaimer - Il post dal titolo: «Palermo esclusa da Euro 2032. Gen­nu­so (FI) “Ur­gen­ti chia­ri­men­ti da par­te del­la Fe­de­ra­zio­ne” è apparso 2 minuti fa sul quotidiano online ...Il capoluogo siciliano potrà essere preso in considerazione in caso di problemi per un’altra sede o di un allargamento del numero degli stadi per Euro 2032. Una rassegna che l'Italia vuole fortemente ...