Euro 2032 | la Figc sceglie i 10 stadi | ora inizia la sfida con la Turchia

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La Federazione ha inviato all’Uefa il dossier della candidatura per ospitare la competizione: ci si ispira ad un “Nuovo Rinascimento” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMla volata per l’organizzazione di. L’Italia ha da tempo avanzato la sua candidatura e ora l’ha inviata formalmente all’Uefa. Dal 1990, se si escludono le Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

E' stato consegnato alla Uefa il Final Bid Dossier di candidatura della FIGC a ospitare in Italia. Dopo mesi di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo accanto alla Federazione il Governo, il Parlamento, i Comuni e tutti gli altri stakeholder, la documentazione richiesta e' ora ...La Figc ha consegnato all'Uefa il dossier per la candidatura ade tra le dieci città scelte c'è anche Genova. Dunque il Luigi Ferraris, in caso di vittoria azzurra, ospiterà alcune gare della massima manifestazione continentale così come già accaduto per ...Ufficiale adesso la proposta dell'Italia per, mentre Regno Unito e Irlanda hanno fatto lo stesso per il ...

Euro 2032, l'Italia c'è: "Una straordinaria opportunità" - Sportmediaset Sport Mediaset

(FIGC) - È stato consegnato alla UEFA il Final Bid Dossier di candidatura della FIGC a ospitare in Italia EURO 2032. Dopo mesi di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo accanto alla ...La Federcalcio turca ha presentato la propria candidatura per ospitare EURO 2028 o 2032 e per quel che riguarda l'Italia, la Federcalcio ha presentato il dossier di candidatura per EURO 2032. La UEFA ...