Euro 2032 | la Figc consegna alla Uefa il dossier per la candidatura dell’Italia Gravina | «Un’opportunità straordinaria»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) È statotoilfinale dellaper candidare l’Italia a ospitare glipei di calcio. Nei prossimi mesi è attesa la valutazione da parte del massimo organismo calcisticopeo che, durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, renderà nota la sede deglipei del 2028 e del. «È unaopportunità per l’Italia» le parole del numero uno della, Gabriele. Le città designate a ospitare la fase finale dell’peo sono Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari. Palermo continuerà a essere coinvolta nell’iter a supporto della ...

È stato consegnato alla UEFA il Final Bid Dossier di candidatura della FIGC a ospitare in Italia. Dopo mesi di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo accanto alla Federazione il Governo, il Parlamento, i Comuni e tutti gli altri stakeholder, la documentazione richiesta è ora ......di Italia '90 " spiega l'assessore allo Sport e Impianti sportivi Alessandra Bianchi " Genova è pronta ad accogliere le nazionali che si sfideranno per il Campionato Europeo di calcio. Lo stadio ...... durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, renderà nota la sede degli Europei del 2028 e del. L'altro Paese che ha presentato il dossier è la Turchia. 'È una ...

