EURO 2032 | Figc si candida ed ha scelto i 10 stadi italiani

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La sede dell’peo in programma tra nove anni sarà ufficializzata in occasione del Comitato Esecutivo del prossimo 10 ottobre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Euro 2032, la Figc ha consegnato alla Uefa il dossier per la candidatura. Queste le città, con relativi stadi, de… - FIGC : ???????? ????????: consegnato alla @UEFA il ?????????? ?????? ?????????????? di candidatura della #FIGC Scopri di più ??… - DiMarzio : #Euro2032 | La lista degli stadi presentati dall'#Italia - ledicoladelsud : Euro 2032, l’Italia presenta la candidatura: le 10 città designate - Spazio_Napoli : Euro 2032, ufficiale la candidatura dell’Italia: la scelta sullo stadio Maradona -

Tra gli stadi scelti dalla FIGC per glinon è stato messo il Gewiss Stadium: impianto moderno e in linea con i protocolli UEFA La FIGC perha stilato il suo dossier per quanto concerne le città a cui destinare la disputa ...È stato consegnato alla UEFA il Final Bid Dossier di candidatura della FIGC a ospitare in Italia. Dopo mesi di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo accanto alla Federazione il Governo, il Parlamento, i Comuni e tutti gli altri stakeholder, la documentazione richiesta è ora ......di Italia '90 " spiega l'assessore allo Sport e Impianti sportivi Alessandra Bianchi " Genova è pronta ad accogliere le nazionali che si sfideranno per il Campionato Europeo di calcio. Lo stadio ...

Scelti i 10 stadi per Euro 2032 (senza Palermo): la Figc invia il dossier di candidatura La Gazzetta dello Sport

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – La documentazione di candidatura della Figc per ospitare Euro 2032 in Italia è stata consegnata alla Uefa. Il Final Bid Dossier è nelle mani della Uefa dopo mesi di ...BOLOGNA È stato consegnato alla Uefa il Final Bid Dossier di candidatura della Figc a ospitare in Italia Euro 2032. Dopo mesi di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo accanto alla ...