Euro 2032 FIGC | consegnato il dossier finale di candidatura

(Di mercoledì 12 aprile 2023) alla Uefa – È statoalla UEFA il Final Biddidellaa ospitare in Italia. Dopo mesi di lavoro coordinato, che ha visto scendere in campo accanto alla Federazione il Governo, il Parlamento, i Comuni e tutti gli altri stakeholder, la documentazione richiesta è ora nelle mani della UEFA: nei prossimi mesi è attesa la valutazione da parte del massimo organismo calcisticopeo che, durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, renderà nota la sede deglipei del 2028 e del. L’altra federazione ad aver presentato ildiper quest’ultima edizione è quella turca. Le città designate a ospitare la fase ...

Scelti i 10 stadi per Euro 2032 (senza Palermo): la Figc invia il dossier di candidatura La Gazzetta dello Sport

