Euro 2032 | c’è la candidatura ufficiale dell’Italia

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L’Italia è candidata ufficialmente per ospitare glipei del: l’altraè quella della Turchia Con un comunicato, la UEFA ha reso note le candidature ufficiali per glipei del 2028 e deladesso la propostaper, mentre Regno Unito e Irlanda hanno fatto lo stesso per il 2028. Contro entrambe gareggerà la Turchia, che ha presentato ben due dossier. Di seguito il comunicato. «La UEFA ha ricevuto oggi tre dossier didalle Federazioni Nazionali interessate a ospitare i Campionatipei 2028 e. Regno Unito e Irlanda (rappresentate dalle Federazioni calcistiche di Inghilterra, ...

(ANSA) - ROME, APR 12 - Italy on Wednesday filed its bid to host the European Soccer Championships in 2032. The Italian Soccer Federation's (FIGC) final candidature dossier to host the 2032 European ...PALERMO – Palermo è stata esclusa dalla lista delle dieci città candidate ad ospitare i Campionati Europei di calcio del 2023. S’infrange quindi, almeno per il momento, il sogno di vedere gli Europei ...