ESG | quanto contano per i consumatori nel mondo?

A livello globale, più di tre consumatori su cinque considerano i fattori sociali prima di prendere una decisione di acquisto (71%) I consumatori danno uguale considerazione a tutti e tre i fattori ESG prima di prendere una decisione di acquisto di un prodotto? Un recente sondaggio di YouGov prova a dare una risposta, analizzando le preferenze dei consumatori e la scala dei valori socialmente responsabili. A livello globale, più di tre consumatori su cinque considerano i fattori sociali prima di prendere una decisione di acquisto (71%). Con una differenza marginale, i fattori ambientali sono al secondo posto (68%) in termini di importanza. I fattori di corporate governance vengono per ultimi (51%). Ci sono però alcune differenze tra i vari continenti. I consumatori in India e negli Emirati Arabi ...

