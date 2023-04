Esercitazioni militari della Cina al largo di Taiwan | il ministro degli Esteri di Taipei | “Dobbiamo prepararci”

(Di mercoledì 12 aprile 2023)ha preso lescorsi giorni come il preludio a una guerra: in un’intervista esclusiva rilasciata alla Cnn, ildi, Joseph Wu, afferma che l’isola debba “prepararsi” a un attacco. Sebbene l’intelligence americana ritenga che il presidente cinese Xi Jinping abbia ordinato aidi essere pronti all’invasione per il 2027, Wu ha osservato: “I leader cinesi ci penseranno due volte prima di decidere di usare la forza contro, ma noiessere preparati”. Lunedì l’esercito cinese ha violato per la prima volta con aerei caccia J-15 la zona di identificazione di difesa aerea (ADIZ) di ...

... Kevin McCarthy , il 5 aprile a Los Angeles, esprimendo condanna per leorganizzate dalla Cina all'indomani del confronto. "Con il viaggio (negli Usa) abbiamo nuovamente ...Ledella Cina L'obiettivo dichiarato della Cina con le 'congiunte per ...Il ministero della Difesa di Taipei ha rilevato fino alle 11 locali (le 5 in Italia) 26 jet...Leche la Cina ha condotto per tre giorni attorno all'isola di Taiwan sono una dimostrazione che Pechino vuole lanciare una guerra contro Taipei. Lo sostiene il ministro degli ...

Sono accusati di 26 colpi messi a segno a Loano, Borghetto, Borgio Verezzi e Toirano dal marzo del 2022 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, co ...La guerra in Ucraina scuote la relazione fra due paesi che condividono molti interessi. La questione iraniana. Le pressioni di Washington su Gerusalemme e gli equilibrismi dei leader dello Stato ebrai ...