ESCLUSIVA IN – Pastore | «Inter dominante contro il Benfica Derby in Champions League…»

Giuseppe Pastore ha rilasciato in ESCLUSIVA un'Intervista su Inter-News.it. Il giornalista ha parlato in particolar modo della vittoria in Champions League dei nerazzurri contro il Benfica, sottolineando qualche statistica e focalizzandosi sulle prestazioni di alcuni giocatori. Pastore, cominciamo dalla partita contro il Benfica. Come lei ha sottolineato su Twitter c'è stata la prima vittoria nella storia dell'Inter a Lisbona. Se l'aspettava proprio contro la vituperata squadra di Roger Schmidt? Il Benfica è stato forse un po' gonfiato nella sua presentazione. Ha fatto ottime cose nel girone contro squadre come Paris-Saint-Germain e Juventus, ma agli ...

