Eros Ramazzotti: un figlio tenuto "segreto" | Spuntano le foto dopo anni (Di mercoledì 12 aprile 2023) dopo tanti anni Spuntano finalmente le foto del figlio di Eros Ramazzotti: nessuno aveva mai visto le foto del bimbo. Quando pensiamo agli amori di Eros Ramazzotti ci viene subito in mente la storia con Michelle Hunziker: i due sono stati insieme fino al 2002 e hanno avuto una figlia, Aurora, che ha partorito da poco il suo primo figlio rendendo il cantante e la showgirl nonni per la prima volta. La loro storia aveva fatto sognare l'Italia intera: lei era una sua fan e i due si erano conosciuti in occasione di un concerto di Eros a Milano, nel 1995. Subito era scattato il colpo di fulmine e neanche un anno dopo avevano dato alla luce la loro prima e unica ...

