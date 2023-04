Eros Ramazzotti smentisce l’arrivo del quarto figlio: la fidanzata Dalila Gelsomino NON è incinta! (FOTO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nelle ultime ore il gossip sulla presunta futura paternità di Eros Ramazzotti ha fatto il giro del web e non solo: il famoso cantante tramite il suo profilo Instagram ha voluto smentire categoricamente i rumors che vedono Dalila Gelsomino, la sua nuova fidanzata, incinta del suo quarto figlio. Leggi anche: La salute di Oriana Marzoli... Leggi su donnapop (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nelle ultime ore il gossip sulla presunta futura paternità diha fatto il giro del web e non solo: il famoso cantante tramite il suo profilo Instagram ha voluto smentire categoricamente i rumors che vedono, la sua nuova, incinta del suo. Leggi anche: La salute di Oriana Marzoli...

