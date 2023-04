Eros Ramazzotti smentisce la gravidanza: ‘Io e Dalila non aspettiamo nessun figlio’ (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le foto scattate a Madrid a Eros Ramazzotti e la sua compagna Dalila Gelsomino che hanno dato adito a una presunta gravidanza, ha fatto intervenire immediatamente l’artista per smentire le indiscrezioni che stanno circolando. Il cantante, non ha perso tempo e ha pubblicato una storia su Instagram nella quale specifica: ‘Attenzione a notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità’. Il cantante ha smentito una gravidanza della sua compagna L’idea che Eros possa tornare a diventare papà è stata prontamente smentita dal cantante, forse anche un po’ piccato dalla diffusione della notizia, specificando: ‘Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente)’. E si rivolge ai suoi fan e alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le foto scattate a Madrid ae la sua compagnaGelsomino che hanno dato adito a una presunta, ha fatto intervenire immediatamente l’artista per smentire le indiscrezioni che stanno circolando. Il cantante, non ha perso tempo e ha pubblicato una storia su Instagram nella quale specifica: ‘Attenzione a notizie false e pretenziose senzaa base di verità’. Il cantante ha smentito unadella sua compagna L’idea chepossa tornare a diventare papà è stata prontamente smentita dal cantante, forse anche un po’ piccato dalla diffusione della notizia, specificando: ‘Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente)’. E si rivolge ai suoi fan e alle ...

