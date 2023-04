Eros Ramazzotti si sfoga | “Non aspetto nessun quarto figlio | fake news”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il cantante rompe il silenzio dopo le recenti voci:e la sua Dalila non aspettano un bambinoper. Il famoso cantante ed ex marito di Michelle Hunziker ha voluto smontare le voci circolate con insistenza nelle scorse ore, che parlavano di una presunta gravidanza per la compagna Dalila Gelsomino. Intervenuto sul proprio profilo Instagram,ha spiegato come stanno realmente le cose, puntando il dito contro lee smentendo il gossip esploso nelle scorse ore: “Attenzione a notizie false e pretenziose senzaa base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non ...