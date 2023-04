Eros Ramazzotti, la fidanzata rompe il silenzio sulla gravidanza (Di mercoledì 12 aprile 2023) Personaggi tv. e avvisa gli Italiani – In men che non si dica si sono diffuse le voci circa una presunta gravidanza di Dalila Gelsomino, la nuova giovane fidanzata di Eros Ramazzotti. È bastato un maglione oversize perché alla splendida 34enne venisse attribuita una dolce attesa. A lanciare l’indiscrezione bomba (con tanto di scatto) il settimanale «Diva e Donna». A distanza di qualche ora la compagna di Eros è intervenuta sui social per far chiarezza. Anche il cantante ha deciso di rompere il silenzio. Da entrambe le parti sono arrivate parole durissime… leggi anche: Eros Ramazzotti, malore improvviso durante il suo concerto: intervengono i sanitari leggi anche: Eros Ramazzotti, la triste ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 12 aprile 2023) Personaggi tv. e avvisa gli Italiani – In men che non si dica si sono diffuse le voci circa una presuntadi Dalila Gelsomino, la nuova giovanedi. È bastato un maglione oversize perché alla splendida 34enne venisse attribuita una dolce attesa. A lanciare l’indiscrezione bomba (con tanto di scatto) il settimanale «Diva e Donna». A distanza di qualche ora la compagna diè intervenuta sui social per far chiarezza. Anche il cantante ha deciso dire il. Da entrambe le parti sono arrivate parole durissime… leggi anche:, malore improvviso durante il suo concerto: intervengono i sanitari leggi anche:, la triste ...

