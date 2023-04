Eros Ramazzotti | “dopo esser diventato nonno ora sta per diventare di nuovo papà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023)e la compagna Dalila Gelsomino potrebberoe presto genitori. Questa l’indiscrezione rilasciata dal settimanale Diva e Donna, secondo il quale il cantante avrebbe scoperto di aspettare un bambino proprio nel periodo in cui stava diventando. “diventa ancora. Le prime foto con Dalila in dolce attesa mentre sua figlia Aurora ora è mamma”, scrive il settimanale mostrando una foto scattata dalla sua compagna in ascensore con indosso un vestito blu, poi pubblicata sui social, che secondo la rivista metterebbe in mostra il presunto “pancione”. La stessa rivista ha pubblicato una foto della coppia dove Gelsomino sembrerebbe effettivamente in dolce attesa. La coppia non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito ma se questa ...