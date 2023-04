Eros Ramazzotti di nuovo papà! La notizia improvvisa scatena i fan (Di mercoledì 12 aprile 2023) Personaggi tv. Una splendida notizia per il popolare cantante romano. Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino starebbero aspettando un figlio. Secondo quanto ricostruisce il settimanale Diva e Donna l’artista stava diventando nonno, quando ha scoperto che la compagna era in dolce attesa. Per lui si tratterebbe così del quarto figlio dopo Aurora, Rafaela Maria, Gabrio Tullio, entrambi avuti con Marica Pellegrinelli. (continua a leggere dopo le foto) “Nonno Eros diventa ancora papà. Le prime foto con Dalila in dolce attesa mentre sua figlia Aurora ora è mamma”, si legge sul settimanale “Diva e Donna”. Al momento né Eros Ramazzotti né Dalila Gelsomino hanno confermato l’indiscrezione bomba. Sulle foto uscite sui social non c’è traccia del pancino sospetto, nello scatto però ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 12 aprile 2023) Personaggi tv. Una splendidaper il popolare cantante romano.e Dalila Gelsomino starebbero aspettando un figlio. Secondo quanto ricostruisce il settimanale Diva e Donna l’artista stava diventando nonno, quando ha scoperto che la compagna era in dolce attesa. Per lui si tratterebbe così del quarto figlio dopo Aurora, Rafaela Maria, Gabrio Tullio, entrambi avuti con Marica Pellegrinelli. (continua a leggere dopo le foto) “Nonnodiventa ancora papà. Le prime foto con Dalila in dolce attesa mentre sua figlia Aurora ora è mamma”, si legge sul settimanale “Diva e Donna”. Al momento néné Dalila Gelsomino hanno confermato l’indiscrezione bomba. Sulle foto uscite sui social non c’è traccia del pancino sospetto, nello scatto però ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _maaartii__ : Ieri i miei sono andati al concerto di Eros Ramazzotti, vedere mamma così felice è qualcosa di meraviglioso ???? sempre così. - Patrizia0758 : RT @__Marian136: “Svegliarsi con un sorriso… Più bella cosa non c’è!” Buongiorno My Friends?? Eros Ramazzotti - Più Bella Cosa (Official… - Gabo42820801 : RT @danoris2110: Il liberale italiano è come una bella canzone di Eros Ramazzotti: non esiste. - __Marian136 : “Svegliarsi con un sorriso… Più bella cosa non c’è!” Buongiorno My Friends?? Eros Ramazzotti - Più Bella Cosa (Of… - we_ci65 : RT @danoris2110: Il liberale italiano è come una bella canzone di Eros Ramazzotti: non esiste. -