Eredita 480 milioni di lire e i giornalisti abboccano! (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lentamente, dopo un lungo periodo di silenzio, una specifica categoria di articoli fuffa sta ricominciando a circolare. Il primo che è diventato abbastanza virale è proprio di queste ore, noi l’abbiamo visto pubblicato su Il Giornale, Il Corriere del Mezzogiorno, Quotidiano di Puglia, Parma Today, Il Mattino, ma siamo sicuri che più passano le ore più è facile che altre testate riportino la notizia. Notizia che circola più o meno ovunque con questo titolo: Eredita 480 milioni di vecchie lire, ma non può fare il cambio «Inviata la diffida alla banca d’Italia» La notizia è figlia di un comunicato stampa di un’associazione che voi che leggete BUTAC da anni avete già sentito, Giustitalia. Nome che abbiamo trattato solo due volte in questa forma, perché a diffondere comunicati simili ai quotidiani prima è stata Fondazione Italiana ... Leggi su butac (Di mercoledì 12 aprile 2023) Lentamente, dopo un lungo periodo di silenzio, una specifica categoria di articoli fuffa sta ricominciando a circolare. Il primo che è diventato abbastanza virale è proprio di queste ore, noi l’abbiamo visto pubblicato su Il Giornale, Il Corriere del Mezzogiorno, Quotidiano di Puglia, Parma Today, Il Mattino, ma siamo sicuri che più passano le ore più è facile che altre testate riportino la notizia. Notizia che circola più o meno ovunque con questo titolo:480di vecchie, ma non può fare il cambio «Inviata la diffida alla banca d’Italia» La notizia è figlia di un comunicato stampa di un’associazione che voi che leggete BUTAC da anni avete già sentito, Giustitalia. Nome che abbiamo trattato solo due volte in questa forma, perché a diffondere comunicati simili ai quotidiani prima è stata Fondazione Italiana ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giornalorg : - GiornaledPuglia : Foggia, eredita 480 milioni di vecchie lire ma non può convertirli in euro - nicolaprochilo : RT @butacit .@OrdineAvvROMA tutto ok? - nicolaprochilo : RT @butacit Care redazioni italiane, era da un po' che non cascavate nei comunicati stampa stile #Agitalia, poi d'… - Alise0 : RT @butacit: Care redazioni italiane, era da un po' che non cascavate nei comunicati stampa stile #Agitalia, poi d'un botto ci siete cascat… -