Equo compenso | Meloni “Restituisce dignità e giustizia a professionisti”

ROMA (ITALPRESS) – "Oggi la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge sull'Equo compenso. Una norma che ha l'intento di riconoscere e tutelare la qualità e la quantità del lavoro svolto dai liberi professionisti nei confronti dei cosiddetti contraenti forti. Una legge attesa da anni che ho voluto riproporre a inizio legislatura e di cui sono orgogliosamente prima firmataria insieme al collega Morrone. Ringrazio tutti i deputati e i senatori per questo importante traguardo raggiunto volto a restituire dignità e giustizia a tanti professionisti a cui per troppo tempo sono state imposte condizioni economicamente inique". Lo scrive su Facebook il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

