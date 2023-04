Equo compenso: è legge. Meloni: “Restituirà dignità e giustizia al lavoro”. Il Pd si è astenuto (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'Equo compenso è diventato legge. Il testo è stato approvato con 213 voti a favore, nessun contrario, e 59 astenuti: i deputati del Pd. Il testo impone alle imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie) ed alle aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni, di versare al professionista a cui affidano incarichi un compenso Equo Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'è diventato. Il testo è stato approvato con 213 voti a favore, nessun contrario, e 59 astenuti: i deputati del Pd. Il testo impone alle imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie) ed alle aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni, di versare al professionista a cui affidano incarichi un

Equo compenso,Meloni: legge rida' dignita' e giustizia a professionisti Roma, 12 apr. Oggi la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge sullequo compenso. Una norma che ha lintento di riconoscere e tutelare la qualita' e la quantita' del lavoro svolto dai liberi professionisti nei confronti dei cosiddetti contraenti forti. Calderone, 'legge sull'equo compenso è una norma di civiltà' La legge sull'equo compenso "è una norma di civiltà". Lo afferma la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, dopo l'approvazione in Parlamento del testo con cui si riconosce ai professionisti il diritto a una