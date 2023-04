Equo compenso | Donzelli FdI | Dignità ai professionisti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Via libera dalla Camera, l'equo compenso è legge #ANSA - TheCarrese : RT @laleggepertutti: È legge l’equo compenso: ecco cosa prevede - - TheCarrese : RT @PalermoToday: L’equo compenso è legge: cosa cambia - Adnkronos : Equo compenso è legge, Meloni: 'Restituite dignità e giustizia' . #Adnkronos - TheCarrese : RT @sersky8: Equo compenso si, salario minimo no. ?? -

I lavoratori autonomi avranno diritto ad essere pagati in misura proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro ..."Approvata finalmente la legge sull', la legge che aveva fortemente voluto fin dalla legislatura precedente Giorgia Meloni. È un primo passo per dare dignità ai liberi professionisti. Strumento fondamentale per la nostra ...ROMA - "Oggi la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge sull'. Una norma che ha l'intento di riconoscere e tutelare la qualità e la quantità del lavoro svolto dai liberi professionisti nei confronti dei cosiddetti contraenti forti. Una legge attesa ...

Via libera dalla Camera, l'equo compenso è legge. Meloni, restituirà dignità e giustizia Agenzia ANSA

ROMA – La proposta di legge sull’equo compenso, a prima firma Giorgia Meloni, è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati. I lavoratori autonomi avranno diritto ad essere pagati in ...Roma, 12 apr. (askanews) - "Approvata finalmente la legge sull'equo compenso, la legge che aveva fortemente voluto fin dalla legislatura precedente Giorgia Meloni. È un primo passo per dare dignità ai ...