Epatite Delta, malattia estremamente grave oggi curabile nel 70% dei casi con buliveritide (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Andreoni (Tor Vergata), 10.000 in Italia le persone con Epatite Delta, patologia causata dal Hdv in presnza anche dell'Hbv. Con bulivertide nel 20% dei casi si ha la completa scomparsa del virus dall'organismo. L'articolo proviene da Italia Sera.

