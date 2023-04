Epatite Delta cronica, ok Aifa a prima terapia specifica (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Approvato e rimborsato dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) bulevirtide 2 mg, il primo farmaco specifico per il trattamento dell’Epatite Delta cronica, la forma più grave e a più rapida progressione di Epatite virale, con tassi di progressione verso cirrosi ed epatocarcinoma (Hcc) notevolmente maggiori rispetto alla mono infezione da Hbv. Lo annuncia Gilead Sciences in una nota. Bulevirtide 2 mg è indicato per il trattamento dell’infezione cronica da virus dell’Epatite Delta in pazienti adulti positivi a Hdv-Rna plasmatico (o sierico) con malattia epatica compensata. Bulevirtide – dettaglia la nota – ha inoltre ricevuto l’attribuzione del requisito dell’innovatività terapeutica condizionata, che ne prevede l’inserimento negli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Approvato e rimborsato dall’Agenzia italiana del farmaco () bulevirtide 2 mg, il primo farmaco specifico per il trattamento dell’, la forma più grave e a più rapida progressione divirale, con tassi di progressione verso cirrosi ed epatocarcinoma (Hcc) notevolmente maggiori rispetto alla mono infezione da Hbv. Lo annuncia Gilead Sciences in una nota. Bulevirtide 2 mg è indicato per il trattamento dell’infezioneda virus dell’in pazienti adulti positivi a Hdv-Rna plasmatico (o sierico) con malattia epatica compensata. Bulevirtide – dettaglia la nota – ha inoltre ricevuto l’attribuzione del requisito dell’innovatività terapeutica condizionata, che ne prevede l’inserimento negli ...

