Epatite Delta, "Bulivertide prima molecola con efficacia specifica contro infezione da Hdv" (Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Calvaruso (università di Palermo), Questo farmaco inibisce l'ingresso del virus dell'Epatite B e Delta nelle cellule del fegato. Riduce la progressione della malattia in oltre il 50% dei casi ed è efficace anche in pazienti con malattia avanzata.

