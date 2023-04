ENEA realizza un braciere per stufe a pellet con ceramica hi-tech: consumi ottimizzati e meno emissioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il prototipo di braciere realizzato da ENEA con materiali ceramici hi-tech è in grado di migliorare il rendimento delle stufe a pellet e diminuire le emissioni. Il segreto è la resistenza a temperature più alte rispetto alla ghisa.... Leggi su dday (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il prototipo dito dacon materiali ceramici hi-è in grado di migliorare il rendimento dellee diminuire le. Il segreto è la resistenza a temperature più alte rispetto alla ghisa....

Ducati Corse e Audi Sport partner nel Campionato Mondiale MotoGP ... il Campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia e il compagno di squadra Enea Bastianini ... ' Audi Sport GmbH è l'azienda con cui Audi realizza le versioni più emozionanti e performanti della gamma. ... ENEA ha realizzato un prototipo di braciere in materiale ceramico per stufe a pellet, in grado di ottimizzare il processo di combustione per la produzione di calore e ridurre le emissioni inquinanti.