ENEA realizza un braciere per stufe a pellet con ceramica hi-tech: consumi ottimizzati e meno emissioni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il prototipo di braciere realizzato da ENEA con materiali ceramici hi-tech è in grado di migliorare il rendimento delle stufe a pellet e diminuire le emissioni. Il segreto è la resistenza a temperature più alte rispetto alla ghisa....

