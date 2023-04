Enea | bufera su Ezio Greggio per la frase “merita una madre vera”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bassi_suresh : RT @fanpage: Bufera social su #EzioGreggio dopo l'appello alla mamma di #Enea - fratambi : dopo aver visto il video onestamente non riesco a capire cosa ci sia di male. Forse per mamma vera intendeva la su… - rep_milano : Ezio Greggio, bufera sul suo appello per il piccolo Enea: 'Offende chi adotta, sbagliato dire che ha bisogno della… - infoitinterno : Il futuro del piccolo Enea Bufera sull'appello di Greggio E subito tante richieste di affido - AngelaBez3 : Tanto per chiarezza, non sono genitori adottivi, ma solo affidatari. Ezio Greggio, bufera social dopo l'appello al… -

...che si era unito all'ondata di commozione suscitata dalla notizia del neonato abbandonato nella culla per la vita - è finito nellaper aver lanciato un appello in cui invitava la mamma di...Milano - È lui o non è lui Certo che è lui: è Ezio Greggio a scatenare un dibattito acceso sui social , commentando il caso del piccolo, lasciato nella "Culla per la vita" della clinica Mangiagalli al Policlinico di Milano. Ma che c'entra il comico di Striscia la Notizia Semplice, la sua attività nella beneficenza è continua e ..." Ti daremo una mano perchémerita una mamma vera, non una mamma che poi dovrà occuparsene ma non è la mamma vera ", aveva detto. Apriti cielo. "Mamma vera",social su Ezio Greggio ...

Il futuro del piccolo Enea Bufera sull'appello di Greggio E subito ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Milano - È lui o non è lui Certo che è lui: è Ezio Greggio a scatenare un dibattito acceso sui social , commentando il caso del piccolo Enea, lasciato nella 'Culla per la vita' della ...La mamma ha 10 giorni di tempo per ripensarci. Le parole del conduttore: "Al bimbo serve una madre vera". Insorgono le famiglie adottive: "Non siamo di serie B". E lui precisa: non volevo offendere ne ...