Emanuela Orlandi, Promotore giustizia Vaticano incontra fratello (Di mercoledì 12 aprile 2023) caption id="attachment 249260" align="alignleft" width="150" Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela/captionIl fratello di Emanuela Orlandi sarà ascoltato oggi dal Promotore di giustizia del Vaticano nell'ambito dell'inchiesta avviata nei mesi scorsi sul caso della ragazza scomparsa nel giugno del 1983. Pietro Orlandi - secondo quanto si è appreso - sarà accompagnato dal legale della famiglia, l'avvocato Laura Sgrò. L'audizione era stata sollecitata dallo stesso Pietro "per rendere proprie dichiarazioni e offrire eventuali informazioni in suo possesso nell'ambito del fascicolo aperto".

