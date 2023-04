Emanuela Orlandi | il fratello Pietro dopo 8 ore in Vaticano | ”Ho fatto tutti i nomi Giovanni Paolo II e Ratzinger erano a conoscenza dei fatti”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #dimartedi Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II. Il commento di Pietro Orlandi: 'Mi dicon… - Agenzia_Ansa : Il fratello Pietro di Emanuela Orlandi a colloquio con il promotore di giustizia vaticano. L'avvocato Laura Sgrò: '… - RaiNews : 'Ho fatto i nomi, ora niente sconti'. Il fratello di Emanuela Orlandi ascoltato 8 ore in Vaticano. Dopo 40 anni, s… - ShardanFreeMan : RT @tempoweb: Caso #Orlandi, l'audio choc che tira in ballo #Wojtyla: 'La sera usciva e...' #12aprile #iltempoquotidiano #dimartedi #vatica… - Clachica2La : RT @RaiNews: 'Ho fatto i nomi, ora niente sconti'. Il fratello di Emanuela Orlandi ascoltato 8 ore in Vaticano. Dopo 40 anni, si riapre l'… -

- - > IMAGOECONOMICA . È durato oltre sette ore l' annunciato colloquio di martedì 11 aprile in Vaticano tra il Promotore di giustizia Alessandro Diddi e il fratello di, Pietro . Quest'ultimo è arrivato a bordo di un'auto bianca poco dopo le 14,30, entrando dal varco con cancellata, di fianco al Palazzo del Sant'Uffizio, per uscirne parecchio dopo le ...Lo ha detto Pietro, fratello di, dopo il lungo colloquio con il promotore di Giustizia vaticano, Alessandro Diddi.Pietro, fratello di, Ospite a Di Martedì, il programma di Giovanni Floris su La7, ha affermato di avere parlato dell'audio con il promotore di giustizia Diddi durante il lungo colloquio di ieri: "Sono ...

Caso Orlandi, il fratello Pietro per otto ore in Vaticano | "Fatto nomi e cognomi, ora non tirarsi indietro" TGCOM

Pietro Orlandi, sul colloquio in Vaticano: "Abbiamo parlato di tante cose, della famosa 'trattativa Capaldo', del trasferimento di Emanuela a Londra, di pedofilia, degli screenshot dei messaggi di cui ...The Vatican wants to get to the bottom of the case of Emanuela Orlandi, the 15-year-old resident of the tiny city state who disappeared while returning home from a flute lesson in Rome on 22 June 1983 ...