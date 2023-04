Emanuela Orlandi, il fratello in Vaticano per 8 ore: "Momento importante" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Città del Vaticano 11 apr. - (Adnkronos) - E' durato oltre otto ore l'incontro tra il Promotore di giustizia del Vaticano Alessandro Diddi e il fratello di voci di rottura imminente con Italia Viva nell'ambito del fascicolo aperto dal promotore di Giustizia Vaticano a gennaio di quest'anno, a seguito di alcune recenti dichiarazioni sulla scomparsa della sorella. Orlandi è stato sentito come "persona informata sui fatti". Insieme a Pietro, il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò. “E' un Momento importante, speriamo si riscriva una pagina di storia”, afferma l'avvocato Sgrò spiegando che Pietro Orlandi è “interrogato come persona informata sui fatti. Abbiamo depositato una memoria. Si sta approfondendo la documentazione fornita”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Città del11 apr. - (Adnkronos) - E' durato oltre otto ore l'incontro tra il Promotore di giustizia delAlessandro Diddi e ildi voci di rottura imminente con Italia Viva nell'ambito del fascicolo aperto dal promotore di Giustiziaa gennaio di quest'anno, a seguito di alcune recenti dichiarazioni sulla scomparsa della sorella.è stato sentito come "persona informata sui fatti". Insieme a Pietro, il legale della famiglia, Laura Sgrò. “E' un, speriamo si riscriva una pagina di storia”, afferma l'avvocato Sgrò spiegando che Pietroè “interrogato come persona informata sui fatti. Abbiamo depositato una memoria. Si sta approfondendo la documentazione fornita”. ...

