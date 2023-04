Emanuela Orlandi | dopo l’audizione in Vaticano il fratello Pietro crede nella svolta | ho fatto i nomi | ora la verità

(Di mercoledì 12 aprile 2023) «Ho percepito che stanno cercando all’interno la responsabilità sulla vicenda di mia sorella…40 anni, ho potuto sfogarmi e ho trovato disponibilità a fare chiarezza, a mettere un punto». Le parole deldile otto ore di incontro di ieri con il Promotore di giustizia delAlessandro Diddi, riaccendono la speranza che40 anni, ora possa esserci davvero una. La ricerca dellasu quanto accaduto quel 12 giugno 1983 è da sempre una strada tutta in salita per il familiari della ragazza scomparsa. Una strada costellata da vicoli ciechi e depistaggi dove, volti e accadimenti sono avvolti nel più fitto e lungo dei ...

Per la prima volta il fratello di, Pietro, insieme all'avvocato Laura Sgrò, ha incontrato in Vaticano il promotore di giustizia Alessandro Diddi, che alla fine dello scorso anno ha ...FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Caso, dalla scomparsa alle indagini: tutte le tappe La ragazza, all'epoca 15enne, è sparita il 22 giugno 1983 a Roma: ...... Promotore di Giustizia della Città del Vaticano, e si è conclusa con le parole di speranza pronunciate da Pietro, fratello di, uscito dal Sant'Uffizio dopo oltre 8 ore di faccia a ...

Pietro Orlandi è stato ascoltato per più di otto ore in Vaticano. Il fratello di Emanuela Orlandi, scomparsa nel nulla il 22 giugno del 1983 a Roma, a soli 15 anni, è stato ascoltato come persona ...Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, Ospite a Di Martedì, il programma di Giovanni Floris su La7, ha affermato di avere parlato dell'audio con il promotore di giustizia Diddi durante il lungo colloqu ...