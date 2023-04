Emanuela Orlandi, colloquio-fiume del fratello Pietro in Vaticano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Passo in avanti storico sul caso di Emanuela Orlandi, quello avvenuto ieri martedì 11 aprile. Assieme all’avvocata Laura Sgrò, Pietro – il fratello della 15enne scomparsa a Roma 40 anni fa il 22 giugno 1983 – ha incontrato in Vaticano il promotore di giustizia Alessandro Diddi. Alla fine dello scorso anno il procuratore della Città del Vaticano ha avviato l’inchiesta sulla sparizione di Emanuela, figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia. Quello di Pietro Orlandi col promotore di giustizia è stato un lungo colloquio, durato oltre 7 ore, fortemente auspicato dalla famiglia. Il giallo della scomparsa e della morte presunta – perché non c’è incontrovertibile certezza su questo – di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 aprile 2023) Passo in avanti storico sul caso di, quello avvenuto ieri martedì 11 aprile. Assieme all’avvocata Laura Sgrò,– ildella 15enne scomparsa a Roma 40 anni fa il 22 giugno 1983 – ha incontrato inil promotore di giustizia Alessandro Diddi. Alla fine dello scorso anno il procuratore della Città delha avviato l’inchiesta sulla sparizione di, figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia. Quello dicol promotore di giustizia è stato un lungo, durato oltre 7 ore, fortemente auspicato dalla famiglia. Il giallo della scomparsa e della morte presunta – perché non c’è incontrovertibile certezza su questo – di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #dimartedi Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II. Il commento di Pietro Orlandi: 'Mi dicon… - Agenzia_Ansa : Il fratello Pietro di Emanuela Orlandi a colloquio con il promotore di giustizia vaticano. L'avvocato Laura Sgrò: '… - RaiNews : 'Ho fatto i nomi, ora niente sconti'. Il fratello di Emanuela Orlandi ascoltato 8 ore in Vaticano. Dopo 40 anni, s… - AlexFiore70 : RT @FioreLegale: ?? Emanuela Orlandi: si è conclusa l'audizione del fratello in Vaticano. - gianeuge12 : RT @tempoweb: Caso #Orlandi, l'audio choc che tira in ballo #Wojtyla: 'La sera usciva e...' #12aprile #iltempoquotidiano #dimartedi #vatica… -