Elsa Fornero: è il Paese dei giovani svantaggiati. Meloni dica no agli aumenti di spesa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un errore aumentare la diseguaglianza fra le generazioni abbassando l’età delle pensioni. La flat tax avrebbe lo stesso effetto e dal Pnrr vanno eliminati progetti inutili come gli stadi Leggi su lastampa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un errore aumentare la diseguanza fra le generazioni abbassando l’età delle pensioni. La flat tax avrebbe lo stesso effetto e dal Pnrr vanno eliminati progetti inutili come gli stadi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Gara di solidarietà per il cavallo cieco. E anche Elsa Fornero gli «paga» la pensione: «L'ho fatto per la mia nipot… - LaStampa : Elsa Fornero: è il Paese dei giovani svantaggiati. Meloni dica no agli aumenti di spesa - MauroCapozza : @EmilianaCarifi I fascioleghisti nipotini ipocriti e incapaci dell'odiatissima (per finta) Zia Elsa Fornero.... - BesmirHoxha22 : RT @ComVentotene: Dal 2011 i saltimbanchi continuano ad insultare Elsa #Fornero e la sua riforma del sistema pensionistico. 12 anni di prom… - annalisagug1962 : RT @TrungadiNino: @CarloCalenda @matteosalvinimi @forza_italia Proprio così, questi signori in questi anni hanno costruito le proprie carri… -