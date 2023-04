Elon Musk | ' I dipendenti di Twitter erano 8mila | ora sono 1500 Era necessario'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franzrusso : #Twitter Inc. non esiste più. Documenti giudiziari dimostrano che oggi l’azienda co-fondata da Jack Dorsey si chiam… - putino : L'ipocrisia totale di Elon Musk che va avanti con il suo progetto di intelligenza artificiale generativa all'intern… - Agenzia_Ansa : Da quando ne ha assunto il comando, Elon Musk ha ridotto il personale di Twitter da 8.000 a 1.500 addetti: un'opera… - Vi_Cos : RT @lercionotizie: #ARTICOLO @elonmusk e @JeffBezos lanciano un'OPA per l’acquisizione di un bilocale a Milano --- > di @GianniZoccheddu… - CoenRothMax1 : -

ha tagliato i dipendenti di Twitter da quando ne è diventato il proprietario, portandoli da 8mila a 1500. Un'operazione che il Ceo di Tesla e SpaceX ha definito "dolorosa", che "non mi ha ...Rumors riportano cheabbia acquistato migliaia di GPU per un progetto AI su Twitter Secondo fonti anonime vicine all'azienda,ha acquistato quasi 10.000 unità di elaborazione grafica con l'intento di ...Nella stessa giornata in cui Twitter Inc. è diventata X Corporation , come dimostrato da un documento legale depositato presso il tribunale di New York a inizio aprile 2023, il CEOha rilasciato una rara intervista a un giornalista della BBC tramite Twitter Spaces, svelando un retroscena intrigante sulle ragioni dietro l'acquisto della piattaforma social dell'uccellino ...

Da quando ne ha assunto il comando, il Ceo di Tesla e SpaceX ha ridotto il personale di Twitter da 8.000 a 1.500 addetti: un'operazione che Musk, in un'intervista… Leggi ...Potrebbe essere il 20 aprile la data per il primo lancio di prova della Starship, il veicolo spaziale progettato dalla SpaceX di Elon Musk per portare carichi ed equipaggi sulla Luna, su Marte. Nel fr ...